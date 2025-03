Morre Roy Ayers, músico de jazz e soul, aos 84 anos

Roy Ayers, pioneiro no jazz-funk e padrinho do movimento neo-soul, morre aos 84 anos

O músico e vibrafonista norte-americano Roy Ayers morreu na terça-feira, 4, aos 84 anos de idade. A informação foi confirmada por familiares em publicação na página oficial do Facebook do artista .

Considerado pioneiro no jazz-funk e padrinho do movimento neo-soul , Roy iniciou sua trajetória artística ainda criança, sob forte influência de seus pais, Ruby, uma professora e instrutora de piano, e Sr. Roy, que trabalhava como manobrista e trombonista.

Na juventude, integrou o Los Angeles City College onde estudou teoria musical avançada enquanto se preparava para lançar seu disco de estreia “West Coast Vibes”, em 1963. A partir de então, lançou cerca de 50 discos com os quais consagrou seu nome nos gêneros do jazz e soul, além do funk, R&B e disco.

Entre as canções de sucessos: “Everybody Loves the Sunshine”, “Get on Up, Get on Down”, “Heat of the Beat” e “Don’t Stop the Feeling”. A causa da morte de Roy Ayers não foi informada, mas era conhecido que o músico sofria de uma doença há alguns anos.

Ed Motta lamenta morte de Roy Ayers

O cantor e compositor carioca Ed Motta lamentou a morte de Roy Ayers em postagem nas redes sociais. "Coração apertado com a notícia da passagem do meu mestre e amigo querido Roy Ayers", escreveu o músico no Instagram.