Goiaba: descubra pratos com a fruta para experimentar em Fortaleza

Uma fruta que definitivamente é bastante presente na cultura brasileira é a goiaba. Os amantes do trabalho de Maurício de Souza, por exemplo, sabem que esta é a fruta favorita de Chico Bento, que vive em encrenca por entrar na propriedade alheia apenas para conseguir comer algumas unidades dela. Ela está em cardápios escolares como suco ou vitamina, pode ser consumida como o docinho depois do almoço — a famosa goiabada. Não esquecer que também é figurinha garantida nas residências brasileiras, transformada em bebida para consumo durante refeições ou apreciada em seu estado original.

Não é surpreendente, a fruta tem vários benefícios para a saúde do ser humano, como melhorar a digestão e aumentar as defesas do organismo. É também uma fonte de fibras solúveis, proteínas e minerais como potássio, fósforo e ferro.

VEJA TAMBÉM| Tradicional comida portuguesa ganha mais espaço em Fortaleza; saiba onde Além disso, a goiaba combina com diversos tipos de receitas, podendo ser servida como uma entrada, prato principal ou sobremesa. A criatividade ganha espaço para essas criações, indo da combinação mais clássica com queijo a novos territórios com sabores mais picantes. Até este mês, março, a fruta se encontra em sua alta estação e é uma ótima opção para ser degustada em seu período de abundância. Em Fortaleza, algumas receitas podem ser encontradas em diferentes restaurantes. Confira.

Pratos com goiaba para conhecer e experimentar Camarões crocantes com chutney picante de goiaba FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-02-2025: Temporada da goiaba e os pratos preparados nos restaurantes. Na foto, os pratos do Lô Restaurante. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Abrindo nossa lista, esta opção pode ser encontrada no L’Ô Restaurante, localizado no Centro de Fortaleza. A porção de camarões é acompanhada do chutney da fruta, um molho agridoce indiano. A calda é feita a partir da redução da fruta com um pouco de ketchup, o que intensifica a coloração vermelha. Nesse prato, além da mistura de sabores da goiaba com o camarão, doce e picante se encontram e harmonizam. O prato custa R$ 50. Onde: L'Ô Restaurante (av. Pessoa Anta, 17 - Centro)



L'Ô Restaurante (av. Pessoa Anta, 17 - Centro) Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min



segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min Mais informações: @lorestaurante (Instagram) Croquete com molho barbecue de goiaba No restaurante Raiz Cozinha Brasileira, localizado no Edson Queiroz, a goiaba se tornou um molho para acompanhamento dos pratos Croquete de Milho com Gorgonzola (R$ 34) e Croquete de Lombo com Bacon (R$ 37). O modo de preparo do molho segue a base típica da receita norte-americana, com tomate, vinagre e molho inglês. O diferencial vem com a adição da goiaba com açúcar mascavo, reduzida até o ponto da goiabada e o acréscimo de especiarias, como pimenta-do-reino, para finalização.

Onde: Raiz Cozinha Brasileira (av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz)

Raiz Cozinha Brasileira (av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz) Funcionamento: domingo a quinta-feira, das 11h às 23 horas; sextas e sábados, das 11 horas à meia-noite



No L'Ô Restaurante, citado anteriormente, há também uma sobremesa para ser apreciada. O caramelo de goiaba em mil folhas, servido com uma bola de sorvete de queijo coalho. Nela, a calda da goiaba é reduzida e usada como recheio da massa folhada, vindo com o doce gelado e crocante de castanha de caju. O prato custa R$ 35.



L'Ô Restaurante (av. Pessoa Anta, 17 - Centro) Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min



segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min Mais informações: @lorestaurante (Instagram) Sorvete Giz: Sorvete caseiro de queijo boursin de cabra com calda quente de goiaba e crocante de amendoim Crédito: FERNANDA BARROS

Para finalizar nossa lista, a goiaba é muito encontrada em Fortaleza sendo utilizada na preparação de um sorvete. Mas especificamente, o sorvete de queijo acompanhado da goiabada — a versão gelada do tradicional Romeu e Julieta. Essa opção pode ser encontrada no Giz - Cozinha Boêmia. Lá, o prato é o Sorvete Caseiro de Queijo Boursin de Cabra com Calda Quente de Goiaba e Crocante de Castanha, vendido a R$ 28. No Cantinho do Frango, a sobremesa se chama “Maria Bonita e Lampião”, e é um dos destaques da casa, custando R$ 29,90. Há também a versão menor, a “Mini Maria Bonita”, que custa R$ 22 Cantinho do Frango - Aldeota e Sul