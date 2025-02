Domingo Maior hoje, 23: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior de hoje, 23 de fevereiro de 2025 (23/02/25), às 00h30min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 23 de fevereiro de 2025 (23/02/25), na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de "1917". Longa-metragem será exibido logo depois do "Big Brother Brasil 25".

Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros.