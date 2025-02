Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 20/02/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 20 de fevereiro de 2025 (20/02/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Paddington 2" é um longa-metragem dirigido por Paul King .



Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens. No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber.