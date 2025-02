Compadre Washington pede desculpas após ser acusado de transfobia

O cantor Compadre Washington, líder da banda É o Tchan, se envolveu em uma polêmica após constranger uma fã trans durante um show em Belém do Pará, no dia 8 de fevereiro.

No palco, a fã se identificou como Ketlen, mas Compadre Washington reagiu com incredulidade. “Não! Mentira sua. Mamãe não batizou você assim”, disse o cantor, pressionando a jovem a revelar seu nome morto.

Pedido de desculpas

A atitude do cantor gerou indignação nas redes sociais, com críticas ao desrespeito à identidade da fã. Em resposta nesta quinta-feira, 20, Washington pediu desculpas a Ketlen e afirmou que sua "brincadeira passou do tom". "No mundo que vivemos hoje não existem mais essas brincadeiras, o mundo evoluiu", diz.