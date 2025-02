Temperatura Máxima hoje (16/02/25); filme de domingo na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, 16 de fevereiro e 2025 (16/02/25), às 13h55min. Longa começa no início da tarde, na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 16 de fevereiro de 2025 (16/02/25), às 13h55min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Capitão América 2: O Soldado Invernal".

Dois anos após os acontecimentos em Nova York, Steve Rogers continua seu dedicado trabalho com a agência S.H.I.E.L.D. e também segue tentando se acostumar com o fato de que foi descongelado e acordou décadas depois de seu tempo. Em parceria com Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra, ele é obrigado a enfrentar um poderoso e misterioso inimigo chamado Soldado Invernal, que visita Washington e abala o dia a dia da S.H.I.E.L.D., ainda liderada por Nick Fury.