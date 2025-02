Domingo Maior hoje, 16: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior de hoje, 16 de fevereiro de 2025 (16/02/25), às 00h30min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 16 de fevereiro de 2025 (16/02/25), na programação da TV Globo, à 00h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Ameaça Profunda". Longa-metragem será exibido logo depois do "Estação VM: Henry Freitas".

Criaturas misteriosas aterrorizam os tripulantes de um laboratório subaquático a 11 mil metros de profundidade. Eles são obrigados a caminhar nas profundezas marítimas, com quantidade insuficiente de oxigênio, para tentar sobreviver.