Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 11/02/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 11 de fevereiro de 2025 (11/02/2025) às 15h55min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Príncipe Esquecido " é um longa-metragem dirigido por Michel Hazanavicius .



Djibi é um pai solteiro cujo mundo gira em torno de sua filha, Sofia. Desde que ela era pequena, toda noite ele lhe conta histórias fantasiosas antes de dormir, em que ele estrela como o heróico Príncipe Encantado. Porém, conforme Sofia se aproxima da adolescência, ela passa a criar suas próprias histórias, sem a presença do pai, e Djibi precisa descobrir como se manter o herói de sua filha tanto no mundo real quanto no imaginário.