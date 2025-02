Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (10/02/2025)

Um filme nacional será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro (10/02/2025). A produção começa a partir de 23h30min, na TV Globo, após "Big Brother Brasil 25". "Dona Elza" tem direção de Diego da Costa.

Elza, ou Dona Elza, tem uma vida comum. Cuida do marido, da casa, dos netos, dos filhos. Professora aposentada, vive em função da família, da casa, isolada de um círculo social. Até que a morte do seu marido a faz sair de casa e se reencontrar com a cidade, com seu bairro. Nessa jornada, ela cai de paraquedas em uma aula de teatro e se reencontra com o desejo de ser atriz.