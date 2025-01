Tela Quente hoje: qual filme vai passar nesta segunda (27/01/2025)

Um filme nacional será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 27 de janeiro (27/01/2025). A produção começa a partir de 23h30min, na TV Globo, após "Big Brother Brasil 25". Com Edmilson Filho, "Bem-vinda a Quixeramobim" tem direção de Halder Gomes.

Aimee, uma mulher de trinta e poucos anos, é herdeira de um empresário milionário envolvido em um caso de corrupção. Influencer e com muitos seguidores, os bens de sua família e seus são bloqueados pela Receita Federal. Forçada pela primeira vez a ficar sem o dinheiro do pai para se sustentar, Aimée terá que se refugiar na última propriedade da família que resta: uma fazenda em ruínas em Quixeramobim, no interior do Ceará. Na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade, inventa que irá tirar um "período sabático", por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais.