Domingo Maior hoje, 26: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior de hoje, 26 de janeiro de 2025 (26/01/25), às 01h35min. Longa começa no início da madrugada, na TV Globo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 26 de janeiro de 2025 (26/01/25), na programação da TV Globo, à 01h35min (horário de Brasília). Trata-se de "O Silêncio da Chuva". Longa-metragem será exibido logo depois do "Festival de Verão: Melhores momentos".

Quando o executivo Ricardo é encontrado morto a tiros no banco de seu carro sem maiores suspeitas, o detetive Espinosa e a policial Daia são encarregados do caso e, logo, começam a investigar as pessoas mais próximas da vítima. Mas, quando todos os envolvidos no caso começam a sumir misteriosamente, a situação toma proporções inesperadas.