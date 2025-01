Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 23/01/2025

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 23 de janeiro de 2025 (23/01/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Arremesso de Ouro" é um longa-metragem dirigido por Cats e a Gatolândia.



Um gato chamado Bolota vive há muito tempo em um apartamento alto na cidade com seu filho, Pipoca. Um dia, curioso sobre o mundo exterior, Pipoca decide sair de casa e embarca em uma aventura para encontrar o lendário paraíso dos gatos. Para encontrar seu filho, Bolota deve superar seu medo e se reconciliar com seu passado, com a ajuda de uma arara.