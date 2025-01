Food To Save em Fortaleza: como funciona o serviço?

A Food To Save iniciou suas atividades em Fortaleza prometendo economia, sustentabilidade e sabor para os consumidores. A partir de agora, os cearenses podem aproveitar alimentos a preços reduzidos enquanto contribuem para a redução do desperdício de alimentos.

O aplicativo Food To Save permite que os usuários adquiram “sacolas surpresas” de estabelecimentos locais, como padarias, restaurantes e hortifrutis. Essas sacolas, com descontos de até 70%, contêm alimentos que seriam descartados, mas que ainda estão frescos e próprios para consumo.

Segundo a empresa, os parceiros variam entre padarias, cafés, mercadinhos e restaurantes de comida nordestina, refletindo o sabor local. Cada sacola comprada representa um impacto positivo no meio ambiente e no orçamento dos consumidores.

Food To Save em Fortaleza: sustentabilidade e impacto

Com um conceito alinhado aos valores do Nordeste, a Food To Save busca engajar os fortalezenses no combate ao desperdício alimentar.

Cada sacola resgatada não apenas evita o descarte de alimentos, mas também promove uma atitude sustentável em sintonia com o espírito da região, marcada pela valorização da natureza e da coletividade.

CONHEÇA restaurantes de Fortaleza que combinam sabor e visual