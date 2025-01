Festival Festejos da Liberdade em Pacatuba começa nesta segunda, 27

De 27 de janeiro a 8 de fevereiro, a cidade de Pacatuba, a 34,22 km de Fortaleza, será palco do festival Festejos da Liberdade, uma realização do Sobrado da Abolição, ponto de cultura com gestão do Instituto Eduardo Campos (IEC). Toda a programação do evento é gratuita , sendo necessárias inscrições apenas para oficinas e rodas de conversa, que podem ser feitas até o dia 25 de janeiro no perfil do Instagram @sobradopacatuba .

Em sua sexta edição, o Festejos da Liberdade é realizado desde 2018, em alusão ao dia 2 de fevereiro, data de outorga da abolição da escravatura no município, promovendo o reconhecimento do legado ancestral dos povos originários e afro diaspóricos. Esse ano, a festividade contará com artistas de cinco municípios de Fortaleza : Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape, além de Palmácia.

Além da discussão, Jamille prepara o vatapá, prato típico na cozinha nordestina trazido por africanos iorubás. Já na segunda-feira, 2, de fevereiro, crianças que realizam cursos no Sobrado da Abolição irão participar do Intercâmbio com Pitaguarys e conhecer as crianças indígenas em seu território, na Aldeia Monguba.

A programação também traz roda de conversa com os temas “Sobre Tambor e Capoeira” e “Enquanto se Cozinha um Vatapá”, realizada no sábado, 1º, de fevereiro, com a yalorixá, também conhecida como mãe de santo, Jamille de Oxum. Ela traz a questão da intolerância religiosa que vem descaracterizando a roda de capoeira, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2008.

Confira a programação completa

Para as oficinas, o foco é no fortalecimento do empreendedorismo e da cena cultural da região. De 27 de janeiro a 4 de fevereiro, o evento contará com oficinas de Iniciação à Dança Acrobática, com o acrobata, ator, diretor e professor Dyego Stefann; Improviso Musical, com o músico Thiago Almeida e os professores do Sobrado Felipe Rios, Hilquias Rodrigues, Sidarta Guimarães e Vivian Kaillany; Fotografia com Celular, com a fotógrafa Fausta Lorenço, e a de Teatro: do conto à cena, com os atores e diretores Guell Cairo e Luciano Bento, propondo atividades de incentivo à leitura a partir do Acervo da Biblioteca Comunitária Marilena Campos.

O artista visual e produtor cultural Lindemberg Freitas traz o tema “Estratégias para Manter a Cultura Viva: CNPJ e Formalização Jurídica no Setor Cultural”. No sábado, 8 de fevereiro, Lindemberg reúne produtores e gestores culturais para uma reflexão sobre a formalização do setor cultural e desenvolvimento econômico.

Na programação musical, seis participantes do Curso Básico em Música (CBM) apresentaram juntos, nos dias 1º e 8 de fevereiro, o recital de conclusão de curso que busca considerar o gosto musical de cada um. Do Rock a músicas clássicas e românticas, além de temas de anime, serão executadas por violino, teclado e flauta.