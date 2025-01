Banda O Verbo faz show gratuito no Vila Azul do Mar no sábado, 25

Banda cearense "O Verbo' se apresenta neste sábado, 25, no Vila Azul do Mar / Crédito: Divulgação

Com a mistura de vários ritmos que vão do rock ao reggae, as Férias da Vila Azul do Mar chegam ao seu último fim de semana de janeiro com uma programação gratuita repleta de atrações para toda a família. Para iniciar a festa, a banda cearense“ O Verbo” sobe ao palco às 17 horas. Com mais de 20 anos de estrada, o grupo já dividiu o palco com vários artistas nacionais, como Nando Reis, Lulu Santos, Skank e Paralamas do Sucesso.

O guitarrista de blues e rock Caike Falcão também faz parte da programação do sábado, 25, e durante os intervalos das apresentações, a festa é comandada pelo DJ Pedro com Live Sax, misturando sax com música eletrônica.

A banda de reggae e rock “Maui” e “Singular” se apresentam no domingo, 26, encerrando a programação. Programação Infantil A programação infantil no último fim de semana das “Férias da Vila Azul do Mar” conta com o espetáculo teatral “Os 3 Porquinhos”, numa releitura de um dos principais clássicos da literatura infantil. E também do show do mágico Éflen, que garante diversão, envolvimento e encantamento para toda a família. Toda a programação do “Férias da Vila Azul do Mar” é gratuita.

Veja a programação completa:

Sábado, 25

Palco Principal 17 horas: Banda O Verbo



19 horas: DJ Pedro + Live Sax



19h50min: Caike Falcão

Infantil