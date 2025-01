Orquestra Contemporânea Brasileira se apresenta em Fortaleza

Fortaleza recebe na quinta-feira, 30, a Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) para o primeiro concerto oficial de 2025 no Theatro Via Sul Fortaleza.

A apresentação vai explorar a música desde o Barroco, período em que surgiram as primeiras orquestras, passando pelos períodos Clássico, Romântico e Contemporâneo . No repertório do concerto inaugural, a orquestra vai homenagear compositores como Vivaldi, Corelli, Bach e Handel .

O violinista cearense Max Pessoa, solista da obra “A Primavera”, da coleção “As Quatro Estações” de Vivaldi, também vai estar presente na apresentação.

No recital, Max também vai interpretar obras como “Concerto Grosso IV”, “Concerto Brandemburguês nº 3” e “Música Aquática”.



“Esta iniciativa é um marco histórico no Ceará e posiciona a Orquestra Contemporânea Brasileira entre as principais orquestras do País. Com cerca de 30 concertos previstos ao longo do ano, o projeto reflete o trabalho iniciado em 2016, agora consolidado por meio do nosso programa de educação musical”, destaca o maestro, Arley França.