Morre Francisco San Martin, ator de ‘Jane the Virgin’, aos 39 anos

Quando jovem, retornou ao país natal e iniciou a carreira de modelo, além de fazer breves participações em peças de teatro e programas de televisão. Em 2010, fez seu primeiro papel de destaque na novela espanhola “Days of Our Lives”.

No ano de 2017, participou do elenco da série de comédia “Jane the Virgin”. Ainda conforme o site, seu trabalho mais recente foi no curta-metragem “Dot”, de 2022.