Tencent traz Pubg Mobile para o Sana 2025 e celebra a cultura gamer no Nordeste

Fernando Mazza é diretor de operações da empresa chinesa de tecnologia Tencent no Brasil / Crédito: GMR mídia/ Divulgação

O Sana, considerado por muitos o maior festival de cultura geek do Norte e Nordeste, promete uma edição histórica para comemorar seus 25 anos. Realizado nos dias 24, 25 e 26 de janeiro no Centro de Eventos do Ceará, o evento está repleto de atrações que prometem agradar ao público nerd e gamer. Este ano, uma das principais novidades é a presença de Pubg Mobile, trazido pela Tencent Games e Level Infinite, em uma iniciativa que promete marcar o início de uma relação mais próxima entre o mercado de games e a comunidade nordestina. Conversamos com Fernando Mazza, diretor de operações da Tencent no Brasil e figura de destaque no mercado de jogos mobile. Mazza nos contou sobre as motivações por trás dessa parceria com o Sana e compartilhou sua visão sobre o mercado gamer no Brasil, com ênfase no Nordeste.

De acordo com Mazza, o convite para Pubg Mobile estar no Sana desse ano surgiu a partir do crescimento do Sana e da vontade da Tencent e Level Infinite de estreitar os laços com os jogadores nordestinos. "O nordestino é apaixonado por games, mas acaba sofrendo com a falta de infraestrutura e oportunidades. Hoje é o momento certo para mudar isso", afirmou.

A Tencent preparou uma série de atrações para os visitantes do evento. Um estande exclusivo de Pubg Mobile oferecerá experiências como mini-torneios com premiações e distribuição de brindes. Influenciadores conhecidos pela comunidade, como Leona, de Quixeramobim, Major Gamers, NFPS, Bizarro FPS e Kevinho Martins também estarão presentes para interagir com o público. “Queremos criar um ambiente de engajamento e proximidade com a comunidade local”, explicou Mazza. Além das atividades programadas, ele mencionou que há surpresas a serem anunciadas durante o evento, sem revelar detalhes. Como a dona de Pubg enxerga o Nordeste O Nordeste é visto pela Tencent como uma região estratégica e ainda sub explorada no mercado gamer. Mazza destacou que, com quase metade dos 200 milhões de brasileiros se identificando como gamers, o Brasil é um mercado prioritário. O segmento mobile, em particular, tem se destacado devido à sua acessibilidade em comparação com consoles e PCs.

“Os gamers brasileiros, especialmente do Nordeste, são muito exigentes e apaixonados. Eles têm um papel crucial para a direção das nossas estratégias”, comentou Mazza. Ele também lembrou de ações anteriores da Tencent na região, como a inclusão do icônico boneco do Pubg Guy no Carnaval de Olinda, reforçando o compromisso da empresa em atender a esse público. Skins regionalizadas: um sonho possível? Um dos tópicos discutidos na entrevista foi a possibilidade de criação de skins regionalizadas para Pubg Mobile, inspiradas na cultura nordestina. Mazza revelou que já sugeriu projetos baseados no cangaço em outros momentos de sua carreira, mas não conseguiu concretizá-los. Ele mostrou otimismo em relação ao futuro e destacou que o feedback da comunidade pode ajudar a viabilizar ideias como essa. “Sempre tive o sonho de fazer uma skin de cangaceiro. Com o apoio da comunidade, é algo que pode se tornar realidade”, afirmou.