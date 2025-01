Domingo Maior hoje, 19: qual filme vai passar na TV Globo no domingo

Um filme de suspense vai passar no Domingo Maior no domingo, 19 de janeiro de 2025 (19/01/25), na programação da TV Globo, à 00h55min (horário de Brasília). Trata-se de "A Vilã". Longa-metragem será exibido logo depois do Estação VM, com Matheus Fernandes.

Depois da morte de seu mentor, assassina passa a trabalhar como agente do governo com a promessa de ficar livre após dez anos. No entanto, ela descobre vários segredos do passado.