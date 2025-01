Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 17/01/2025

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 17 de janeiro de 2025 (17/01/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Percy Jackson e o Ladrão de Raios" é um longa-metragem dirigido por Chris Columbus .



Nos dias de hoje, o adolescente Percy descobre ser semideus, filho de uma mortal com o deus Poseidon. Ainda lutando com os poderes que acaba de descobrir, recai sobre ele a suspeita de roubar o relâmpago de Zeus, a arma mais poderosa do universo. Para provar sua inocência e evitar uma guerra devastadora entre os deuses, ele parte em uma jornada para encontrar o verdadeiro ladrão.