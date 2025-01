Dragão do Mar tem nova queda de energia e programação é afetada

Público aguarda atualização da programação do Dragão do Mar após queda de energia no equipamento cultural / Crédito: WhatsApp O POVO

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) teve uma nova queda de energia nesta quinta-feira, 16. Segundo relatos de fontes ao Vida&Arte, a oscilação aconteceu no início da tarde, afetando o Cinema do Dragão e as áreas comuns do equipamento. Esta é a segunda variação de energia no espaço localizado no Centro. No domingo, 12, uma queda de energia motivou a suspensão das atividades previstas para o dia. Ao O POVO, a assessoria de imprensa do CDMAC detalhou, durante o fim de semana, que a “interrupção no fornecimento de energia aconteceu na noite de sábado, 11, e o serviço foi restabelecido ainda durante a madrugada”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A fonte ouvida pelo O POVO nesta quinta-feira, 16, que pediu para não ser identificada, apontou que a queda de energia de hoje interrompeu uma das sessões do Cinema do Dragão, iniciada por volta das 14h30min. “Nova queda de energia aqui no Dragão. Estamos esperando se vão resolver até a próxima sessão”, disse.

Segundo a assessoria do CDMAC, um novo chamado junto à concessionária de energia foi aberto. Até o momento, somente as sessões do Planetário Rubens de Azevedo, marcadas para às 18 horas e às 19 horas, foram canceladas. Entrada do Cinema do Dragão está sem luz após nova queda de energia Dragão do Mar nesta quinta-feira, 16 Crédito: WhatsApp O POVO Entrada do Cinema do Dragão está sem luz após nova queda de energia Dragão do Mar nesta quinta-feira, 16 Crédito: WhatsApp O POVO A Enel Distribuição Ceará enviou nota ao O POVO na noite desta quinta-feira, 16, informando que enviou uma equipe ao local para atender a ocorrência. "A empresa esclarece que, após inspeção, os técnicos identificaram que se trata de um defeito em um equipamento das instalações internas, que são de responsabilidade do Instituto. A distribuidora reforça que a rede de distribuição de energia na região segue operando de maneira regular e a Enel Ceará está à disposição para fornecer o suporte necessário ao Centro Dragão do Mar", finaliza o texto da nota.