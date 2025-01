Confeiteiro Júnior Vieira, ‘Rei do Bolo’ do ES, morre aos 47 anos

Morreu no domingo, 12, o confeiteiro Júnior Vieira, aos 47 anos de idade. Conhecido como o “Rei do Bolo”, o cozinheiro era considerado o maior cake designer do Espírito Santo. O falecimento do chef foi confirmado nesta segunda-feira, 13, em publicação nas redes sociais.

“Agradecemos, de coração, todo o carinho, as orações e o apoio que tem nos sido oferecidos, que a força do amor nos ajude a atravessar esta dolorosa separação”, comentou a postagem assinada pela família e equipe.