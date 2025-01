Portátil com chip AMD, Ayaneo 3 promete revolução no mercado

O Ayaneo 3 vem equipado com processadores AMD de alto desempenho / Crédito: Divulgação

A Ayaneo, que é reconhecida no Brasil por seus dispositivos focados em jogos retrô, mas que também investe em produtos para os jogos mais atuais, apresentou recentemente o Ayaneo 3, que promete trazer inovação e personalização para os gamers que preferem jogar de forma portátil. O principal destaque do dispositivo é a modularidade dos controles, uma característica inédita neste segmento. Os botões e direcionais podem ser facilmente trocados, graças aos conectores magnéticos desenvolvidos pela empresa ao longo de dois anos. A proposta é proporcionar total liberdade ao jogador, com até 50 combinações diferentes de layout para se adequar a diversos estilos de jogo. O Ayaneo 3 vem equipado com processadores AMD de alto desempenho, oferecendo duas configurações distintas: o Ryzen AI 9 HX 370 para a versão mais avançada e o Ryzen 7 8840U como uma opção um pouco mais modesta. Com esses chips, o dispositivo é capaz de rodar jogos modernos com eficiência gráfica integrada. Por exemplo, a configuração com o Ryzen AI 9 HX 370 pode rodar "Cyberpunk 2077" em configurações médias a altas, enquanto o Ryzen 7 8840U é adequado para jogos menos exigentes como "The Witcher 3: Wild Hunt" em configurações médias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tela de 7 polegadas do aparelho também é personalizável, podendo ser adquirida nas versões OLED ou LCD, com cada tipo de tela associado a um dos processadores. Esse cuidado com as escolhas de hardware reflete o compromisso da Ayaneo em entregar um produto que equilibre desempenho e acessibilidade.

Outro ponto que merece destaque é o design modular dos controles, que dá ao usuário a liberdade de escolher como deseja posicionar botões e analógicos. É possível, por exemplo, adotar um layout similar ao controle do PlayStation ou do Xbox, dependendo da preferência. A Ayaneo planeja lançar inicialmente seis módulos diferentes para o Ayaneo 3, incluindo opções com trackpads, permitindo uma experiência similar ao Steam Controller. Essa abordagem destaca o compromisso da marca em criar um dispositivo portátil “definido pelos jogadores”, como descreve a própria empresa. Além da modularidade, a Ayaneo 3 traz inovações para a experiência de jogo com a introdução de um "motor de suspensão magnética". Esse recurso promete um feedback tátil mais imersivo durante o gameplay, oferecendo vibrações realistas que enriquecem a jogabilidade. O dispositivo estará disponível em duas cores, preto e branco, reforçando a aposta na personalização. Além do Ayaneo 3, o mercado de consoles portáteis no Brasil também será agitado pelo Zeenix, da TecToy. A versão Lite já está disponível para pré-venda por R$ 2.699, com um preço normal de R$ 3.299.