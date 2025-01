CES 2025 anuncia tendências e novidades do mundo para gamers

O Legion Go S é um dispositivo portátil de 8 polegadas que roda SteamOS / Crédito: Divulgação

A Consumer Electronics Show (CES) é uma das maiores e mais influentes feiras de tecnologia do mundo. Realizada anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, ela reúne fabricantes, desenvolvedores e inovadores, servindo como uma vitrine para lançamentos que irão moldar o futuro do mercado de eletrônicos mundo afora. Apesar de muitos produtos levarem tempo para chegar ao Brasil, a CES é um bom sinal das tendências e inovações tecnológicas que devem afetar o mercado global, incluindo o brasileiro, em 2025 e nos próximos anos. De componentes para PCs, laptops, dispositivos móveis a filmes e séries apresentados no evento, aqui estão cinco novidades que já em janeiro mostram que este será mais um ano cheio de surpresas para quem curte videogames. A Nvidia lançou a série GeForce RTX 5000, suas novas placas de vídeo que melhoram os gráficos dos jogos e programas com tecnologia avançada. Elas usam a arquitetura Blackwell, que integra Inteligência Artificial para aprimorar a qualidade visual. Com funções como DLSS 4 para suavizar jogos e Reflex 2 para reduzir atrasos, elas tornam as experiências mais fluidas e responsivas. As placas também têm melhorias em Ray Tracing e compressão de texturas, e são compatíveis com as tecnologias mais recentes, como PCIe 5.0. Disponíveis no Brasil, os preços irão variar de R$ 5.499 a R$ 19.999.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A linha Legion Go da Lenovo é uma série de dispositivos portáteis focados em jogos, projetados para oferecer alta performance e mobilidade aos gamers. Na CES 2025, a Lenovo ampliou essa linha com dois lançamentos notáveis: o Legion Go S e um protótipo mais potente do já conhecido do Legion Go. O Legion Go S é um dispositivo portátil de 8 polegadas que roda SteamOS e vem equipado com hardware robusto, incluindo o processador AMD Ryzen Z1 Extreme. Já o protótipo se destaca por sua tela OLED de 8,8 polegadas e pelo processador AMD Ryzen Z2 Extreme, além de apresentar melhorias ergonômicas. Esses lançamentos reforçam o compromisso da Lenovo em proporcionar soluções avançadas para quem busca jogar em qualquer lugar.

A Samsung chamou atenção com suas inovações em monitores e TVs, com destaque para os modelos Odyssey OLED G8 e G6 voltados para gamers, além do revolucionário Odyssey 3D, que proporciona efeito tridimensional sem óculos. Em paralelo, a linha de TVs Neo QLED 8K foi equipada com a Vision AI, oferecendo funcionalidades intuitivas como tradução simultânea e papéis de parede gerativos. Esses avanços colocam a Samsung na vanguarda tanto em experiências de entretenimento quanto em produtividade. A Razer surpreendeu os visitantes da CES 2025 com o Projeto Arielle, uma cadeira gamer inovadora que integra um sistema de controle de temperatura ajustável e ventilação sem lâminas. A cadeira é feita de malha respirável, conta com funções de aquecimento e resfriamento controladas por painel sensível ao toque, e possui iluminação RGB responsiva às atividades do usuário. Embora ainda em fase de protótipo, o projeto reafirma a capacidade da Razer de liderar inovações no mercado gamer. A Sony, por sua vez, expandiu suas iniciativas para o universo de entretenimento ao anunciar novas produções baseadas em suas franquias de jogos. Entre os destaques estão filmes de "Horizon Zero Dawn" e "Helldivers", um anime de "Ghost of Tsushima" previsto para 2027, e a segunda temporada da série "The Last of Us" no HBO Max, com estreia marcada para abril. Esses projetos demonstram o foco da Sony em diversificar sua atuação e engajar seu público em múltiplas plataformas de entretenimento.