Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 09/01/2025

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 09 de janeiro de 2025 (09/01/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Meu Malvado Favorito 3 " é um longa-metragem dirigido por Kyle Balda e Pierre Coffin .



Gru e as meninas, junto com os atrapalhados minions, combatem o ex-vilão Balthazar Bratt, que volta em busca de vingança após cair em esquecimento. No meio tempo, Gru descobre que tem um irmão gêmeo.