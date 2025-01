Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 08/01/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 08 de janeiro de 2025 (08/01/2025) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Compramos Um Zoológico" é um longa-metragem dirigido por Cameron Crowe .



Após o falecimento da sua esposa, Benjamin decide recomeçar sua vida ao lado dos filhos. Procurando um novo lar, ele acaba comprando uma propriedade com um zoológico em péssimo estado de conservação. Com o apoio de Kelly Foster e sua equipe de funcionários, Benjamin irá correr contra o tempo para recuperar o zoológico e, no processo, encontrará a felicidade ao lado dos filhos e de um novo amor.