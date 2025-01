Cantor de sertanejo é agredido após show e fica com rosto desfigurado

Benício, cantor de sertanejo, é agredido após show da virada / Crédito: Reprodução/Instagram @benicioheb

O cantor sertanejo Benício ficou com o rosto parcialmente desfigurado após ser agredido por um homem depois de uma apresentação. O caso aconteceu no show da virada de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde se apresentou com Hermes, sua dupla. Após o show, o cantor guardava os equipamentos da banda e percebeu que duas mulheres haviam subido no palco. Elas pegaram o violão usado pelo outro integrante da dupla. Benício avisou ao amigo, que pegou o violão delas.

O sertanejo contou que, um tempo depois, foi surpreendido pelo marido de uma delas. "Ele cutucou no meu ombro. Virei, achando que era alguém me chamando… Mas quando virei, recebi uma garrafada no rosto", disse ele em um áudio que foi enviado ao jornalista Léo Dias.