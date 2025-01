Ator que interpretou Anakin Skywalker em Star Wars recebe diagnóstico de esquizofrenia

Jake Lloyd, ex-Anakin em Star Wars, reflete sobre sua luta contra a esquizofrenia, avanço no tratamento e conexão com a saga que marcou sua vida

Em março do ano passado, Lisa Lloyd — mãe de Jake Lloyd, que interpretou o jovem Anakin Skywalker em Star Wars : Episódio I - A Ameaça Fantasma — compartilhou a história de seu filho em uma entrevista ao Scripps News, detalhando suas lutas com doenças mentais e a jornada rumo à recuperação. Agora, o próprio Jake trouxe seu relato em uma nova entrevista.

Segundo o ator, seu maior desafio tem sido a anosognosia — uma condição em que o paciente não reconhece a necessidade de tratamento. Agora, aos 35 anos, Jake reflete que atingir o “fundo do poço” foi um momento decisivo que o ajudou a ser honesto sobre sua condição e a aderir ao tratamento.

A influência de Star Wars

Star Wars continua a ser uma presença importante e positiva na vida de Jake e sua família. Lisa compartilhou que eles assistiram juntos a série Ahsoka (minissérie derivada de ficção científica) e que Jake está ansioso para jogar The Force Unleashed II, após ter se envolvido intensamente com o primeiro jogo. Além disso, ele também aprecia outros títulos da franquia, como The Old Republic.

Essa conexão com o universo de Star Wars parece desempenhar um papel importante na vida de Jake, tanto como uma fonte de alegria quanto como uma forma de se reconectar com memórias positivas.