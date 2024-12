Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 30/12/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 30 de dezembro de 2024 (30/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. " Oito Mulheres e um Segredo " é um longa-metragem dirigido por Gary Ross .



Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York, com o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy.