Prime, Max e Netflix: veja lançamentos da semana no streaming

"Clube dos Vândalos" estreia nesta semana no streaming da Prime Video / Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com destaque para as estreias de "Round 6 - 2ª Temporada" e "Clube dos Vândalos", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 desiste de ir para os Estados Unidos e volta com um novo propósito. Gi-hun entra mais uma vez no misterioso jogo de sobrevivência e começa outra competição de vida ou morte, com novos participantes em busca do prêmio de 45,6 bilhões de wons.

Clique aqui para ver o trailer Prime Video

No espaço de apenas uma década, um motoclube do Meio-Oeste dos Estados Unidos deixa de ser um ponto de encontro para desajustados locais e se transforma em um lugar sinistro, ameaçando o modo de vida do grupo original. Clique aqui para ver o trailer