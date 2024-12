Morre Hudson Meek, ator de ‘Baby Driver’ e MacGyver, aos 16 anos

Morreu na última semana o ator Hudson Meek aos 16 anos de idade. Conforme a CNN, o ator estadunidense estava em um veículo em uma estrada na comunidade de Vestavia Hills, no estado de Alabama, quando caiu do carro em movimento e sofreu um traumatismo contuso.

Segundo informações da US Weekly, Hudson chegou a ser internado em um hospital da região, mas faleceu no dia 19 de dezembro. No perfil do Instagram, a família do ator relatou o ocorrido, agradecendo o apoio de amigos e familiares.