Espetáculo de Natal cearense é apresentado no TJA este sábado, 21

Neste sábado, 21, o Theatro José de Alencar (TJA) recebe o espetáculo “Liga de Natal - Uma aventura no Ceará”, que promove atividades lúdicas no Jardim Burle Marx e uma peça especial no palco principal do TJA. Leia também | Natal de Luz recebe concertos na Praça Portugal no fim de semana

Idealizado por Priscylla Mesquita e Flávia Muluc, a apresentação tem como destaque a cultura cearense e busca recordar as raízes regionais com a música, brincadeiras e a arte.

Com direção teatral de Moisés Loureiro, figurinos de Dami Cruz e direção técnica de Walter Façanha, o espetáculo traz no elenco os atores Solange Teixeira, Matheus Franklin, Bruna Pessoa, Roberta Vermont, Fernando Cattony e Thiago Andrade. O evento terá duas sessões apresentadas no sábado, 21, às 16h30min e às 18h30min. Com entrada gratuita, os ingressos podem ser adquiridos previamente no site Sympla.