'The First Berserker: Khazan' tem data de lançamento anunciada

Durante o The Game Awards 2024, “The First Berserker: Khazan”, o novo RPG de ação da Nexon, ganhou um novo trailer em CGI apresentado pelos irmãos Russo, confirmando sua data de lançamento para o dia 27 de março de 2025. O jogo será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O game traz a história de Khazan, um general do Império Pell Los. Outrora considerado um herói, ele é traído pelo imperador e renasce como um Berserker, um guerreiro amaldiçoado dotado de poderes gigantescos e ataques explosivos movidos por raiva. A narrativa promete ser um dos destaques do título, com forte apelo para os fãs do universo Dungeon & Fighters (DNF), ao qual o jogo pertence. Segundo a desenvolvedora Neople, a escolha de usar um personagem querido pelos jogadores da franquia foi estratégica para criar uma história que mantenha o público engajado.

As impressões do beta fechado do game, realizado em outubro, foram bastante positivas. Combinando elementos de jogos soulslike com um estilo visual marcante, o game equilibra combates desafiadores e uma narrativa cativante. A direção de arte mistura técnicas de cel shading e cenários semi-realistas, criando um visual impressionante que se destaca especialmente nas animações de combate e nos efeitos visuais dos confrontos com chefes.

O combate é um dos pontos altos do jogo. Inspirado em títulos da FromSoftware, como “Sekiro: Shadows Die Twice”, “The First Berserker: Khazan” aposta em movimentos ágeis e ataques rápidos. A precisão nas paradas e esquivas oferece uma curva de aprendizado acentuada, o que pode representar um desafio adicional para novatos no gênero. Embora a configuração de controles seja intuitiva, elementos como a falta de invencibilidade durante as esquivas e a necessidade de gerenciar estamina com cuidado adicionam complexidade ao gameplay. Em termos de design de níveis, o jogo apresenta certa linearidade que pode limitar a sensação de exploração, algo que se espera de jogos do gênero. No entanto, o forte apelo visual, as mecânicas de combate bem trabalhadas e uma narrativa envolvente compensam essas limitações. “The First Berserker: Khazan” tem tudo para ser uma excelente introdução ao universo DNF, agradando tanto veteranos quanto novos jogadores. Com seu lançamento marcado, resta aguardar para ver se o jogo conseguirá corresponder às expectativas e deixar sua marca no gênero.