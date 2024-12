Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 17/12/2024

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 17 de dezembro de 2024 (17/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Uma Segunda Chance Para Amar" é um longa-metragem dirigido por Brad Bird.



Às vésperas do Natal, Kate não vive um bom momento tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Mas, quando conhece Tom, uma luz parece iluminar o seu caminho e ela dá novos propósitos à sua vida.