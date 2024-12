Shadow of the Erdtree combina cenários incríveis em mundo místico

Visualmente, 'Shadow of the Erdtree' apresenta cenários impressionantes / Crédito: Divulgação

A FromSoftware reafirma sua habilidade em criar mundos imersivos e desafiadores com a DLC "Shadow of the Erdtree" de "Elden Ring", que foi premiado como Jogo do Ano no The Game Awards de 2022. Esta expansão mantém o alto padrão de qualidade esperado pelos fãs da série, oferecendo uma experiência mais focada e ainda mais desafiadora que o jogo original. Desde o início, os jogadores enfrentam inimigos formidáveis, exigindo novas estratégias, mesmo para personagens de níveis elevados. O sistema de progressão da DLC é distinto, introduzindo melhorias e avanços exclusivos para o território da expansão, um recurso valioso que equilibra a experiência. Shadow of the Erdtree não apenas cativa aqueles que já completaram o jogo base, mas também atrai novos jogadores curiosos sobre o universo de "Elden Ring". A história, embora fragmentada, é intrigante. A jornada para descobrir o destino de Miquella e enfrentar Messmer, o Impalador, é contada de forma não linear, incentivando a exploração e a coleta de pistas. Para jogadores que apreciam enredos como os de "The Witcher 3", há um charme similar em decifrar os mistérios por trás de personagens e locais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Visualmente, "Shadow of the Erdtree" é incrível. O jogo apresenta cenários impressionantes, desde paisagens amarelas e fantasmagóricas até regiões costeiras com flores brilhantes, aumentando a sensação de imersão. O mapa é densamente povoado e as áreas são bem interligadas, lembrando o design inteligente de clássicos como Dark Souls. No entanto, jogadores de console, especialmente no Xbox Series S, podem encontrar problemas de desempenho, como quedas na taxa de quadros em áreas com muitos inimigos ou chefes que usam habilidades visualmente impactantes. Ajustar para o modo de desempenho pode ser uma boa solução para manter a fluidez durante a exploração.

A trilha sonora e os efeitos sonoros continuam como elementos cruciais da narrativa e ambientação. Cada ruído, seja o eco metálico de uma espada ou o som opressor de um chefe se aproximando, contribui para a tensão e o fascínio do mundo de "Shadow of the Erdtree". A trilha, em especial, acentua a dualidade entre a beleza e o horror presentes no jogo. A rejogabilidade é garantida com novas armas, magias e dungeons que incentivam abordagens diferentes em cada partida. Jogadores podem sentir a DLC como um renascimento da experiência de "Elden Ring", ideal para aqueles que querem prolongar suas aventuras no universo do jogo. Apesar da densidade e dos acertos, a expansão não entrega momentos tão impactantes quanto algumas descobertas do jogo base. O mundo denso e mais linear pode parecer menos grandioso em comparação à vastidão de "Elden Ring", mas compensa com refinamento. "Shadow of the Erdtree" é uma aquisição indispensável para quem busca desafios, narrativas envolventes e um dos universos mais ricos dos jogos.