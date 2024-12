Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 10/12/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 10 de dezembro de 2024 (10/12/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Eternos Companheiros" é um longa-metragem dirigido por La Vinh Xuong.



Um labrador chamado Little Q, com uma marca de nascença curiosa, está treinando para se tornar um cão-guia para cegos. Quando seu treinamento está completo, ele é enviado para ajudar um famoso chef recentemente cego, Lee Bo Ting. Irritado e amargo, ele a princípio reluta em confiar no cachorro, tentando afastá-lo várias vezes. Mas, por meio de sua lealdade e proteção, Little Q finalmente ensina Bo Ting a confiar novamente e o abre para uma nova vida de possibilidades maravilhosas.