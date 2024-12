Drova se diferencia por narrativa profunda e combate exigente

No início, Drova - Forsaken Kin joga o jogador em um mundo desconhecido, lutando para sobreviver com ferramentas simples e habilidades básicas. Não há pressão para ser moralmente correto, permitindo atos ilícitos sem punições severas ou irreversíveis. A reputação com os habitantes do mundo pode mudar com as ações do jogador. É inevitável sentir uma certa desorientação inicial devido à falta de mapas claros, o que leva a percursos mais longos entre acampamentos e bosques desconhecidos. O nível de desafio em Drova é perceptível desde o começo, com bestas ferozes e insetos gigantes que atacam impiedosamente, dificultando o avanço do jogador menos experiente. O game não guia cada passo, mas incentiva a descoberta gradual, desde adquirir armas úteis até desvendar receitas de itens. Esse mundo dinâmico, onde inimigos não ressurgem e as missões podem ser concluídas em diferentes ordens, proporciona liberdade, mas também exige cuidado estratégico.

A narrativa apresenta múltiplos finais e lembra clássicos CRPGs, permitindo que o jogador defina a própria moralidade. Os personagens secundários, ainda que não memoráveis visualmente, enriquecem o enredo com suas rotinas e diálogos sutis, evocando um clima de mistério e sobrevivência semelhante a jogos clássicos do PC, como Ultima ou Gothic.