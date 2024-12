Morre Miho Nakayama, atriz e cantora japonesa, aos 54 anos

Atriz e cantora japonesa Miho Nakayama morre aos 54 anos de idade; artista ganhou reconhecimento mundial com o filme "Love Letter" (1995) / Crédito: nakayamamiho.com/Divulgação

Morreu nesta sexta-feira, 6, a atriz e cantora japonesa Miho Nakayama aos 54 anos de idade. A informação foi divulgada pela agência da artista em publicação no site oficial, alegando que a causa da morte ainda está “sendo confirmada”. “Hoje, dia 6 de dezembro, Miho Nakayama, um talento da nossa empresa, foi encontrada morta em sua casa. É com grande tristeza que, repentinamente, temos que fazer este anúncio a todas as pessoas envolvidas que sempre cuidaram dela e a todos os fãs que a apoiaram, mas também estamos surpresos e tristes com este incidente repentino”, detalha o comunicado.

Com carreira artística iniciada em 1985, Miho ganhou notoriedade após participar do filme "Be-Bop High School", adaptação live-action do mangá homônimo de grande sucesso no Japão.