Morre José de la Torre, ator espanhol de ‘Toy Boy’, aos 37 anos

Nascido em Montilla, no distrito de Córdoba, na Espanha, em 1987, José Antonio de la Torre Delgado é formado pela Escola de Artes Dramáticas (ESAD), e iniciou sua carreira na atuação após participar de um videoclipe musical.

Morreu na quinta-feira, 5, o ator espanhol José de la Torre, aos 37 anos de idade. A informação do falecimento foi anunciada pela imprensa local, detalhando que a causa da morte do artista foi em decorrência de uma doença diagnosticada recentemente.

A trajetória do ator espanhol ganhou notoriedade após integrar o elenco da série “Toy Boy” (2019), exibida no streaming da Netflix. Já em 2020, participou do seriado “Vis a Vis: El Oasis”, também da Netflix.