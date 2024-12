Museu Transgênero do Brasil lança plano museológico e traça futuro

O Museu Transgênero de História e Arte (Mutha), primeiro museu transgênero do Brasil, lançou em novembro o plano museológico no qual traça os caminhos e objetivos para o futuro da instituição. Viabilizado pelo Edital do ProAC n.º 32/2023, o documento pode ser acessado on-line no site do Mutha.

