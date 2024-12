Espetáculo sobre memória e tempo é apresentado no TJA no domingo

Turma Noite de 2024 do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) apresenta espetáculo "Ecos" no Theatro José de Alencar no domingo, 8

Neste domingo, 8, o Theatro José de Alencar (TJA) é palco da apresentação de conclusão de mais uma turma do Curso de Princípios Básicos de Teatro (CPBT). Com direção de Neidinha Castelo Branco, o espetáculo “Ecos”, leva ao equipamento cultural 31 alunos concludentes da turma Noite de 2024 .

“O tempo parece cruel, mas não é sua função acolher, sim, deixar correr a vida para acontecer como deve ser”, descreve a sinopse da apresentação. A peça foi concebida em conjunto com os alunos, tendo as temáticas que envolvem o assunto debatidas por toda a turma do CPBT.

Com classificação indicativa de 12 anos, o espetáculo será apresentado no palco principal do TJA em duas sessões, às 18 horas e às 19h30min, ambas no domingo, 8. Os ingressos para a peça são gratuitos, com retirada on-line no Sympla.

Espetáculo “Ecos”