Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 29/11/2024

Um filme nacional vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 29 de novembro de 2024 (29/11/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "No Ritmo da Fé" é um longa-metragem dirigido por Ernani Nunes.



Uma aspirante aspirante a guitarrista entra para uma banda religiosa, apesar de não ser cristã, na esperança de conseguir um contrato com uma grande gravadora. Mas a moça se sente deslocada do resto do grupo. Em meio a dúvidas e incertezas, ela trilha um caminho de fé e acaba fazendo novos amigos.