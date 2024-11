Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 28/11/2024

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 28 de novembro de 2024 (28/11/2024) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pulando a Vassoura" é um longa-metragem dirigido por Salim Akil.



Sabrina Watson é uma advogada corporativa de sucesso que vem de uma família rica e tradicional. Ela conhece Jason Taylor e, acreditando que encontrou o homem certo, aceita a proposta de casamento do funcionário do setor financeiro depois de um rápido namoro. No entanto, quando os pais aristocráticos de Sabrina conhecem a mãe de Jason, que trabalha nos correios, a divisão de classes parece falar mais alto.