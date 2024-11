Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 25/11/2024

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 25 de novembro de 2024 (25/11/2024) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Incontrolável" é um longa-metragem dirigido por Tony Scott.



Uma grande locomotiva, sem tripulação, está fora de controle, e um descarrilamento não parece ser o maior problema. O trem está carregado de produtos químicos tóxicos e um acidente poderia destruir uma cidade, causando um desastre ambiental. A única esperança de parar o trem com segurança está nas mãos de um maquinista veterano e um jovem condutor, que arriscam suas vidas para salvar aqueles no caminho do trem desgovernado.