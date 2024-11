Feira "Chama as Amigas" acontece no Cocó neste final de semana

Ferinha Chama as Amigas, que acontece desde 2018, oferece gastronomia, moda e artesanato na Praça Martins Dourado, no bairro Cocó

Marcada para este sábado, 23, e para o domingo, 24, a Feirinha Chama as Amigas retorna à Praça Martins Dourado, no bairro Cocó. Com o intuito de incentivar o comércio local e a economia criativa da Cidade, o evento ainda contará com atividades sobre gastronomia, moda, design, música, lazer e artesanato.

Nesta edição, estarão presentes mais de 30 expositores com uma programação que passeia por diferentes linguagens artísticas para todas as idades, incluindo atividades infantis, sempre envolvendo a participação de empreendedores locais.