Morre Colin Petersen, 1º baterista do Bee Gees, aos 78 anos

Crédito: Reprodução/Facebook Best of the Bee Gees

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen”, contou o grupo na postagem. Apelidado de Smiley, Colin iniciou sua trajetória na música no início da década de 1960.

Morreu na segunda-feira, 18, o músico australiano Colin Petersen . A informação foi confirmada pelo Best of Bee Gees, grupo cover do Bee Gees o qual Colin colaborava, em publicação nas redes sociais. Até o momento, a causa da morte do músico não foi informada.

Após sua saída do Bee Gees, em 1970, iniciou carreira solo e também participou de outras bandas como Humpy Bong e Best of the Bee Gees, sendo este o grupo cover do Bee Gees. “Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, cuidado e respeito”, concluiu a publicação.