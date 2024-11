Músico Toni Platão é internado no Rio após sofrer AVC

Três meses após colocar um stent no coração, Toni Platão precisou ser internado devido a um AVC; esposa do músico revela melhora no estado de saúde

No mês de setembro, o músico colocou um stent no coração para desobstruir as artérias . Na época, Toni detalhou que o procedimento se deu pelos “anos de tabagismo”.

Com 61 anos de idade, o músico carioca realizou uma cirurgia na segunda-feira, 11, e na quarta-feira, 13, passou por uma limpeza no órgão que foi operado.

“As respostas do Toni estão sendo muito positivas. O próprio (médico) Paulo Niemeyer me telefonou para contar que tinha começado um processo progressivo de melhora”, revelou Deborah Colker, esposa do cantor, ao colunista Ancelmo Góis, do O Globo.

Já nesta quinta-feira, 14, Toni realizou exames de arteriografia cerebral, para avaliar as condições atuais da circulação dos vasos sanguíneos do pescoço e do cérebro. Deborah acrescentou que o resultado dos exames indicou que “ele está entrando num caminho bom”.

“É hora da gente ter um pensamento positivo, energia boa para ele. Porque ele está presente. E a gente está presente com ele”, pediu a bailarina e coreógrafa.