Após 8 anos, romance ‘Bridget Jones’ ganha novo filme; veja trailer

A novidade foi confirmada na terça-feira, 12, após a divulgação do primeiro trailer do 4º filme da franquia de romance.

Quase uma década após o lançamento do último filme, “Bridget Jones” irá ganhar uma nova sequência prevista para estrear em fevereiro de 2025 .

Wicked: veja 5 curiosidades do filme inspirado no musical da Broadway



Integrando a lista de filmes de romance dos anos 2000 que marcaram gerações, a nova parte da saga deve retornar com Hugh Grant, que vive o galã Daniel Cleaver.

“[O novo filme] É muito comovente, mas também muito engraçado”, declarou o ator ao site estadunidense Extra, explicando que a nova parte é baseada nas vivências de Helen Fielding, autora dos livros que inspiraram os filmes.

Confira o trailer de “Bridget Jones: Louca pelo garoto”:

Clique aqui para assistir no Youtube