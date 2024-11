Cantor gaúcho Paulinho Dill sofre acidente e está em estado grave

Vocalista da banda Os Atuais, cantor Paulinho Dill sofreu acidente de carro em rodovia no Rio Grande do Sul

O cantor Paulinho Dill sofreu um acidente de carro na noite de segunda-feira, 11, enquanto dirigia em direção à Campina das Missões, cidade onde mora no Rio Grande do Sul.

Conforme comunicado do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) ao G1, o músico perdeu o controle do veículo na rodovia ERS-307, entre os municípios de Santa Rosa e Cândido Godoi, ambos no Rio Grande do Sul, quando capotou.