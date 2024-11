Domingo Maior hoje 10/11/24: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (11/10/24). Longa está previsto para começar às 00h05min, após o "Festival Afropunk", na programação da TV Globo

Um filme de drama vai passar no Domingo Maior no domingo, 10 de novembro de 2024 (10/11/24), na programação da TV Globo, às 00h05min (horário de Brasília) de segunda-feira. Trata-se de "Crimes na Madrugada". Longa-metragem será exibido logo depois do "Festival Afropunk".

O detetive Vincent Downs tem a missão de desmascarar policiais corruptos, enquanto trabalha disfarçado no mundo do crime em Las Vegas. Todavia, quando rouba a carga de um cruel mafioso, seu filho é sequestrado, obrigando-o a correr contra o tempo para tentar salvar o garoto.